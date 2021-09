“No pertenezco a ningún partido”: Federico Gutiérrez

El precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró no pertenecer a ningún partido político, en medio de versiones de algunos sectores que lo ubican dentro del uribismo. Además, dejó claro que su intención es seguir recorriendo el país para recoger las firmas que respalden su aspiración de llegar al primer cargo del país.



“Hoy lo único claro y cierto es que yo no pertenezco a ningún partido, yo cuando fui alcalde de Medellín me elegí a través de firmas, a través de una candidatura cívica y ciudadana. Así gané y así goberné, yo no tengo partido, mi interés es que le vaya bien al país”, indicó Gutiérrez



Además indicó que su candidatura está abierta a recibir a los sectores que estes dispuestos a “construir país”.



“Aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos, yo no me creo ni un mesías ni un salvador, y aquí sectores que quieran aportar a construir país son bienvenidos, llámese Partido Verde, llámense coaliciones de centro, llámense sectores democráticos desde cualquier orilla, el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Liberal, militantes no militantes de partidos”, agregó Gutiérrez.

El exalcalde de Medellín indicó que seguirá recogiendo firmas por todo el país, con miras a respaldar su candidatura presidencial.



“Cada partido que escoja quiénes son sus candidatos y después ya miraremos cómo nos ponemos de acuerdo en temas para trabajar por el país”.



Gutierrez aseguró que se debe dejar atrás la polarización y que se debe llegar a acuerdos sobre lo fundamental en temas como la seguridad, la educación, las libertades de los ciudadanos, creer en la libre empresa, la lucha contra la pobreza y la lucha contra la corrupción.