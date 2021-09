"Me hubiera gustado estar en el proceso de Osorio, me iba a ayudar mucho"

"Ha sido un poco difícil por todo lo que estaba viviendo en América y llegar acá a los Timbers lejos de mi familia ha sido muy difícil adaptarme, pero pues ahí vamos con la ayuda de mis compañeros y del profe", le dijo Santiago Moreno a El Alargue.

El habilidoso jugador llegó en julio a Portland Timbers y explicó su decisión: "son momentos que hay que aprovechar, en mi vida todo ha sido de oportunidades, y esta no la podía dejar pasar, cambiarle la vida a mi familia, seguir luchando por mis sueños. Primero mi empresario me hablo del proyecto, luego tuve la oportunidad de hablar con Yimmi (Chará)".

Moreno también agregó: "todavía sigo apegado a la institución (América), fue muy difícil tomar esa decisión para mí, pero son cosas que uno tiene que hacer. El profe Osorio también en un momento me hizo dar a entender que la vida es de decisiones y pues solo el tiempo dirá si son correctas o son incorrectas".

Sobre sus primeras semanas en Portland contó el caleño: "he sumado minutos, tuve la oportunidad de hablar ya con el profe, como más cercano, y me dio a entender que conmigo quería llevar un proceso bueno, lento, pero muy seguro".

Le puede interesar

"Acá todo es una locura, desde el centro de entrenamiento hasta los mismos estadios es una locura. Todo eso motiva mucho", dijo Moreno. Otros colombianos en los Timbers son Yimmi Chará, Diego Chará y Dairon Asprilla. Además, el asistente de Giovanni Savarese es Carlos Llamosa. Todos le han ayudado al joven jugador.

También el atacante se refirió a la actualidad de su exequipo: "aquí sufriendo por el América. El tiempo que estuve en muchas ocasiones pasamos por momentos así, pero sobresalimos. Con el profe Guimarães prácticamente si no ganábamos un partido lo podían sacar y ese día sacamos la casta y desde ahí no perdimos más y pudimos quedar campeones. Le tengo mucha fe al profe Osorio, me hubiera gusta mucho estar en ese proceso con él, porque sabía que me iba a ayudar bastante".