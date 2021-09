Arboleda tras la hazaña en Champions: "Mi mujer está llorando de felicidad"

Danilo Arboleda, defensa colombiano del Sheriff y titular los 90 minutos en la histórica victoria sobre el Real Madrid, tuvo una emotiva entrevista con El Chiringuito, reconocido pograma español, luego de su heróico triunfo en el Santiago Bernabéu.

🥲😍 "Mi MUJER está LLORANDO de FELICIDAD por todo lo que pasamos"



🔴🎙️ DANILO ARBOLEDA, jugador del @FotclubSheriff tras vencer al Real MADRID, en directo con @marcosbenito9 en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/fk7q9KLx38 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 28, 2021

"Mi mamá, contenta, me dice que no ha almorzado, va a almorzar; mi mujer está llorando, feliz. Están contentos hoy, eso me alegra, que estén contentos por el triunfo del equipo", comento el defensor de 26 años, quien hablaba con su familia a través de una videollamada.

"Está llorando de felicidad, por todo lo que pasamos, luchamos, toca darle duro y seguir", agregó Arboleda.

El colombiano comentó que este no es el final, por lo que deben seguir trabajando: "es un sueño de todos, no solo de compañeros, de familia también, dándole fuerte a todo que esto es por ello, acá no terminan las cosas y hay que seguir".

Finalmente, el defensor central mostró la camiseta de Eden Hazard, una de las figuras del club español. "Le pedí el favor a Hazard que me hiciera el cambio y me dijo que sí".

Danilo Arboleda se impuso en la zona defensiva con un aplicado trabajo, luciendo con 13 despejes, seis recuperaciones y cuatro intercepciones.