María F. Cabal: Fake News y redes sociales desdibujaron hechos del paro

En entrevista con 10AM hoy por Hoy de Caracol Radio, la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, afirmó que los medios de comunicación y redes sociales han transgiversado la información y que muestra de ello es lo que ha pasado con el paro nacional de este 2021.

Para la senadora se ha minimizado los hechos en los que se vieron afectados parte de la Fuerza Pública y como se ha violentado los derechos de quienes no quería protestar.

"Ustedes (medios de comunicación) han sido cómplices ocultando información de lo que es la milicia urbana. El Acuerdo de Paz urbanizó la guerra. La guerra pasó de lo rural a lo urbano y lo estamos viendo perfectamente organizado. Esto no fue una marcha espontánea, fue pagada, para mí una perfecta toma guerrillera financiada y la disfrazaron de paro", afirmó la senadora.

Para Cabal, el paro fue "orquestado" por grupos narcotraficantes y Venezuela para desestabilizar a Colombia: "¿Yo no desconozco la realidad, pero era con un paro? Hay un perfecto plan estratégico que ha estudiado el mapa de Colombia, que cerró Buenaventura. Esa estrategia macabra financiada desde afuera".

"Hay una inconformidad mundial porque nadie quiso el coronavirus. Es mundial y ningún presidente ha tenido la receta perfecta. Los que salieron adelante fueron los países con cultura de disciplina, como Israel, Hong Kong, Taiwán, el resto hemos sido un yoyo. Pero no me diga que es justificable lo que pasó", justificando el paro por la pandemia del COVID en Colombia.

Además, afirmó que en redes sociales y medios de comunicación no se ha hablado de otra cosa que el paro nacional "pacifico": "No nos he oído hablando del dinero que se incautó (en medio de las manifestaciones)".