Fernando Álvez: "Colombia cometió un error con Queiroz"

Fernando Álvez, exportero uruguayo que tuvo un paso por su selección y en el fútbol colombiano militó en Santa Fe y Junior, dialogó con El VBar de Caracol Radio, donde se refirió a la actualidad de la Selección Colombia y de la 'Celeste. Álvez aseguró que Colombia cometió un error al fichar a Carlos Queiroz.

"A mí siempre me gustó y me gusta el estilo del fútbol colombiano, aparte de tener brillantes jugadores, ni hablar de otras épocas que a mí me tocó enfrentar jugadores que fueron irrepetibles. En lo que a mí respecta y lo que yo pienso y percibo a la distancia, creo que Colombia cometió un error con el primer entrenador que trajo, ahora está recuperando un buen sendero", comentó.

Al respecto añadió: "uno tiene que saber los jugadores que trae, dónde va a jugar, ya Colombia pagó ese precio antes cuando salió de Barranquilla para irse a jugar a Bogotá con el profesor Pinto".

De la actualidad de los uruguayos, destacó: "Uruguay estaba bastante comprometido antes de los últimos dos partidos que jugó, por suerte hizo los seis puntos, más teniendo en cuenta la falta de Cavani, de Suárez y en el último partido de Godín que no pudo jugar".

Conociendo la posición del arco, comentó respecto a los actuales arqueros de la 'Celeste': "con el tema de los porteros, los entrenadores generalmente optan por la seguridad desde el punto de vista de poder dormir tranquilos. Hay grandes arqueros. Los entreandores buscan el arquero parejo. Muslera se lo ha ganado mostrando una regularidad importante".

Mientras que del maestro Washington Tabárez, explicó: "no todo el mundo es profeta en su tierra, tiene su gente a favor y sus detractores. En el balance general ha sido bastante bueno, aquí le reclaman más títulos. En el tiempo que estuvo siemrpe se clasificó a los Mundiales, pero solo se ganó una Copa América, en las últimas que estuvo no entró entre los cuatro".

Y concluyó, asegurando que su ciclo al frente de la selección uruguaya se encuentra por terminar: "el Maestro va a terminar su ciclo, en el caso de que Uruguay clasifique, en el próximo Mundial".