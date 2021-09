"Estamos haciendo algo bien, solo falta la confianza de la Dimayor"

"Muy, muy feliz. Todavía no me las creo de la gran noche que pudimos sentir todas mis compañeras, de ese gran logro, de los hinchas que nos fueron a acompañar. Realmente tratando de asimilar este momento y disfrutándolo", le dijo Linda Caicedo al El Alargue.

La campeona con el Deportivo Cali contó cuál fue la clave: "Desde que empezamos el torneo quisimos ser un equipo muy unido, una familia, que nos apoyáramos. En el campo se vio esa unión y ahora a lo último fuimos muy efectivas con todas las opciones que tuvimos y es lo que hoy por hoy nos tiene siendo campeonas".

Las 'azucareras' ganaron su primer título. "Lo más difícil fue el momento del empate contra Nacional que aún no estábamos clasificadas, fue un momento de tensión. Cada equipo tiene lo suyo, jugadoras jóvenes, con experiencia. Poco a poco los equipos van más con convicción de lograr grandes cosas, no solamente quieren competir, sino ganar", agregó Caicedo.

La delantera anotó dos goles en el partido de vuelta en la final ante Santa Fe y explicó: "la verdad es que yo estaba inspirada, estaba motivada. Las personas que tanto amo estaban ese día en el estadio entonces que más inspiración y motivación que esa y tener una final en casa. Ese día salió la Linda que hay por dentro y pudo marcar esos dos goles".

Linda Caicedo tiene 16 años y es una de las jugadoras con más proyección. "Mis aspiraciones son ir al exterior, pero ahorita mi edad no me lo permite. Tengo que madurar un poco más, me quedan 2 años más en Colombia para poder disfrutar en el Deportivo Cali y ya lo que se venga para el exterior", subrayó la vallecaucana.

Acerca de la Liga de Colombia opinó la goleadora: "todas las jugadoras queremos una liga más extensa, que sea más de nosotras, pero yo me llevo lo bonito de cada liga. El hincha cada vez se enamora más del fútbol femenino. Nos ponemos a ver en los estadios como se llenan en una final, tanto Santa Fe como Deportivo Cali. Vemos que estamos haciendo algo bien, obviamente solo falta el apoyo y que nos genere esa confianza como tal la Dimayor".