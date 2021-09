Deportistas paralímpicos piden al Gobierno que les cumplan promesas

Los deportistas paralímpicos colombianos brillaron en Tokio en los Juegos de este 2021, pero no han recibido las promesas que les hizo el Gobierno y algunas alcaldías por sus victorias.

William Jiménez, entrenador, Moisés Fuentes, nadador paralímpico y medalla de plata, y Miguel Ángel Rincón, nadador paralímpico, hablaron en 10AM Hoy Por Hoy sobre las promesas de un complejo acuático que hasta ahora no se ha cumplido.

"En 2016 les dijimos que si Santander gana la medalla de oro, nos apoyan con un complejo acuático y Clara Luz Roldán dijo que sí, que se comprometía", empezó diciendo Fuentes.

Y agregó Jiménez: "Pasa que viene del 2016 esta promesa, estos señores se comprometen a crear el Complejo Acuático de Pie de Cuesta. Coldeportes se complete con 6.454 millones de pesos y la Gobernación de Santander con 3.000 y el municipio de Pie de Cuesta con 1.000 y un lote. Entregaron el lote, pero no sirvió porque por estudio de suelo no es viable. El ente ejecutor es la Gobernación de Santander. Todo se fue dilatando, el contratista tiene la obra encargada pero no ha hecho nada".

También, Jiménez mencionó que se ha buscado hablar con MinDeporte, pero que no se ha logrado llegar a la cita.

"El alcalde de Pie de Cuesta está atento, pero dice que está amarrado porque la Gobernación de Santander es el ente ejecutor y que como el lote no da las garantías, él quiere hacer una consiliación con MinDeporte, pero no han respondido", dijo.

Escuche la entrevista completa en el audio.