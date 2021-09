“Pedimos que nos dejen pasar por el túnel de Buenavista”: Fedetranscarga

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, planteó que durante varios años han solicitado a la concesión que quienes pagan el peaje de Pipiral y deben tomar la vía antigua, no paguen el costo del peaje, pues asegura que los transportadores de carga son quienes más valor pagan y los que menos se benefician al no hacer uso del túnel de Buenavista.

Por lo tanto, propone que los dejen pasar por el túnel como a los otros vehículos, “a muchos no nos dejan por el asunto de los gases que no alcanzan a salir por ventiladores, pero sí los pueden dejar pasar durante contingencias”, sin embargo, comenta que lo cierto es que no quieren dejar que el túnel tenga alta rotación de vehículos.