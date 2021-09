Daniel Giraldo: "Voy a darlo todo en Millonarios como lo hice en Santa Fe"

Daniel Giraldo, volante vallecaucano de Millonarios, dialogó con El VBar de Caracol Radio, donde se refirió de su adaptación al cuadro 'Embajador', su traspaso fallido al fútbol internacional y su llegada desde Independiente Santa Fe.

Giraldo, quien rápidamente se ganó el puesto como titular en el once de Alberto Gamero, se declaró "contento" con la adaptación que ha venido teniendo en el equpo azul.

El volante de 29 años se refirió a su paso fallido al fútbol internacional, pese a todo lo que se dijo en el mercado de pases anterior. "Tenía unas posilidades, esto es fútbol y ustedes saben que en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Agradecido con el profe, desde hace un tiempo el quería contar de conmigo".

"Contento, me he ido adaptando bien al equipo", comentó y destacó el trabajo de Gamero, quien lo pretendía desde hace varios años atrás. "La forma de trabajar del profe me ha servido mucho a mi estilo de juego. Lo conozco hace mucho tiempo y no había tenido la posibilidad de trabajar con él. Estoy tratando cada día de entrar más en el juego del equipo, de participar más y ser importante".

Mientras que de lo que significó su paso del rojo bogotano al azul, comentó: "dificil, no es fácil pasar del equipo rival a aquí mismo, para tu familia, siempre es complicado. Pero como lo dije anteriormente, siempre agradecido a los compañeros y al cuerpo técnico. Siempre lo he dicho, en el equipo en el que esté siempre voy a dar lo mejor, ahora me debo a Millonarios y, como lo hice en Santa Fe en tiempo atrás, voy a darlo todo".

Finalmente, analizando el triunfo reciente 3-4 ante el Bucaramanga, restó un poco de importancia a los tres goles recibidos y aseguró que era un tema más de falta de atención. "Se lograron hacer cuatro goles, que no es fácil hacer cuatro goles de visita y a un rival como el Bucaramanga, pienso que Bucaramanga es un gran equipo, tiene grandes jugadores. Nos hicieron tres goles, no pienso que haya habido desequilibrio, pienso que hubo más desatención de parte nuestra".