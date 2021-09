El Pulso del Fútbol, 14 de septiembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona y las principales razones de su cambio de club. César dijo: “Jaume Roures, quien es una persona cercana al Barcelona, dijo que el principal responsable no fue el presidente del equipo catalán, sino que hubo un motivo deportivo, por no tener equipo para ganar la Champions”. Sobre el tema Óscar agregó: “Es que Messi ya llevaba muchos años en el Barcelona y en los últimos años no le había ido bien. Creo que ni siquiera se va a hacer el homenaje por su salida”.

Le puede interesar también: PSG no es la número uno: Las plantillas más caras y baratas de la Champions

No olvide escuchar el audio del programa.