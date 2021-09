Ernesto Samper explicó nuevos hechos en carta de los Rodríguez Orejuela

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el expresidente, Ernesto Samper aclaró nuevos temas en la carta de los Rodríguez Orejuela.

En un reciente cruce de denuncias entre Andrés Pastrana y Ernesto Samper por la supuesta financiación de las campaña políticas con dineros del cartel de Cali, el expresidente Samper, aseguró en entrevista que el país tiene muchos problemas como para estar dando debate con acontecimientos que sucedieron hace 20 años.

Sin embargo, explicó qué, su campaña no fue la única que pudo haber recibido financiamiento de las mafias, instó a que el país necesita un acto de reflexión y de toda la convivencia que se tuvo con esos grupos.

Aseguró que no hay tal de sobre que él tenía conocimiento sobre los dineros, pues la carta apareció pedida y amenazada desde el Gobierno, no solo por el tema del narcotráfico, sino porque, junto a Serpa estaban denunciando los casos de Dragacol y Chambacú.

"Estában chantajeandonos a Serpa y a mí. No quiero reciclar odios del pasado ni del presente. Estos temas, los de Dragacol y Chambacú nunca fueron aclarados. El mayor interés de los Rodríguez Orejuela no era que se aclararan los temas, sino tener un tema para chantajearnos", dijo.

Explicó que, los Rodríguez Orejuela armaron una operación y un entramado para robarse el dinero de su campaña: "Ese cambiazo hizo que los administradores no dijeran nada, porque no van a decir que están robando lo que ellos mismos pusieron. No tuve conocimiento de los hechos de la campaña. Los negocios de Chambacú y Dragacol estuvieron en mi gobierno, pero no se sabía que había un interés, un tema en que Dragacol falló, en unos temas de dragado. Se hizo una reclamación a mi gobierno. Hicimos con mecanismos de conciliación un arreglo de entre 4 y 5 mil millones. Sin embargo ¿Por qué apareció un arreglo al final por 21 mil millones?", argumentó

Samper, afirmó que lo que se necesita ahora es dar una verdad completa sobre lo que pasó con las mafias pues eso dará camino a una verdadera reconciliación.