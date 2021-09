Mi Banda Sonora con Elkin Díaz

El actor colombiano Elkín Díaz compartió con los oyentes de 'A vivir que son dos días' las canciones, las historias y las reflexiones que han hecho parte de su vida.

A partir de una conversación con la periodista Adriana Giraldo, Díaz habló sobre su infancia en Cúcuta, la relación con su familia, su trabajo como actor y el crecimiento personal que ha logrado en los últimos años.

Conozca aquí su lista musical:

Traicionera - Pastor López

El Jardinero - Wilfrido Vargas

Another brick in the Wall – Pink Floyd

Una muchacha y una guitarra – Sandro

Night fever – The Bee Gees

Ella ya me olvidó – Leonardo Favio

Pero bájame la papaya – Noel Petro

Solamente una vez – Los Panchos

No basta – Franco De Vita

Golpe con golpe – Pastor López

De oro – La Familia André

El gato que está triste y azul – Roberto Carlos

Sabor a mi – Eydie Gormé