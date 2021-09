Mi Banda Sonora con Rafael Novoa

A través de canciones, conocimos las historias de vida del actor colombiano Rafael Novoa. Aquí su lista de canciones:

I feel love - Donna Summer

Dancing queen – ABBA

Don‘t stop ‘til you get enough - Michael Jackson

Tragedy - Bee Gees

Copacabana - Barry Manilow

Da ya think I‘m sexy? - Rod Stewart

Take on me - A-ha

I want to break free – Queen

Personal Jesus - Depeche Mode

My way - Frank Sinatra

Sunshine Reggae - Laid Back

La Vie en rose - Louis Armstrong

Papa don‘t preach – Madonna

Panamá-Van Halen

Fast car - Tracy Chapman

Knockin‘ on heaven‘s door - Guns N’ Roses

Everybody wants to rule the world (tears for fears) – Lorde