'Chalo' Martínez: "Antes lo laterales no eran caros, ahora valen mucho"

"No es fácil, vamos a enfrentar a una selección muy difícil con jugadores de buena envergadura que llevan un proceso de muchos años. Pero yo creo que la selección tiene un buen entrenador y una ventaja que viene de entrenar a Chile", le dijo Gonzalo Martínez al El Vbar con respecto al partido del próximo jueves.

'Chalo' hizo parte de la Selección Colombia de 2000 a 2005. "Hay gente que no le gustó el punto de Bolivia, pero a mí me encantó. Yo que tuve la oportunidad de jugar en Bolivia, allá no juega cualquiera y no es fácil sacar un empate. Yo pienso que la selección va por buen camino más porque Reinaldo ha sido mi entrenador casi toda la vida, desde joven".

Acerca de los laterales de la Tricolor, posición en la que Martínez jugó por muchos años, dijo el vallecaucano: "venimos careciendo de laterales. Antes los laterales no eran tan caros, ahora los compran por mucho dinero".

A Reinaldo Rueda le han criticado que es muy defensivo y 'Chalo' opinó: "lo primero que uno tiene que asegurar cuando sale de la casa es la puerta, que no te hagan gol, si dejas la puerta abierta te van a hacer gol y te van a robar. En la parte de adelante tenemos jugadores con muy bien pie".