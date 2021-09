DIM: "Que cambiemos de técnico tan seguido habla mal de nuestro proyecto"

Hernán Darío Gómez dijo, a su llegada al DIM en diciembre de 2020, que llegaba para quedarse y montar un proyecto serio en el equipo de sus amores. Sin embargo, nueve meses después, renunció por falta de resultados.

Independiente Medellín movió sus cartas rápidamente y en cuestión de dos días anunció el nuevo técnico que estará al frente del equipo en un momento donde la necesidad de puntos es primordial: Julio Comesaña sería el reemplazo del 'Bolillo'.

Sin embargo, aunque la solución llegó rápidamente al cuerpo técnico del DIM, el presidente del equipo, Daniel Ossa, no fue ajeno a lamentar el constante cambio de técnicos que ha vivido la institución.

"Que nos toque estar cambiando de técnicos tan seguido habla mal de nuestro proyecto deportivo y habla mal de nuestra gestión administrativa, nuestro afán más grande para que todo funcione es estabilizar un cuerpo técnico que dure", explicó, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.

Sin embargo, resaltó que para el DIM buscar una solución rápida a la salida del 'Bolillo' fue necesaria, teniendo en cuenta que el equipo se ubica 14 en la tabla de posiciones con apenas 8 puntos.

"Cuando terminamos con el profe Hernán Darío ya teníamos una baraja de candidatos y teníamos una matriz donde veíamos los logros de su carrera, la historia con el DIM, pros y contras y de ahí salió Comesaña", comentó.

"La opción del profe Julio Comesaña nos parecía la más adecuada para lo que queremos. El profe Comesaña tiene muchos conocimientos, conocía mucho el club, nuestra plantilla. Es un hombre que no está casado con un solo estilo, se ve todo bien. Con el profe Comesaña firmamos hasta finales de 2022, y no le podemos cobrar que el equipo en este momento este de 14 y fuera de los 8. Él sabe que estamos urgidos de resultados, pero no podemos cobrarle los platos rotos del inicio del torneo", dijo.