¿Cuáles son los factores de división del centro político?

En Hora20 un debate para analizar los elementos que unen y dividen a varios sectores políticos. Se debatieron las posibilidades de una verdadera unión en los candidatos de centro, sobre todo ahora con la llegada de Alejandro Gaviria y el discurso de no polarizar liderado por Sergio Fajardo, al tiempo que el Centro Democrático define mecanismos de elección y hay aparentes divisiones. Por último, una mirada a una polémica: el supuesto veto del gobierno a algunos escritores colombianos ahora que somos el país invitado a la Feria del Libro de Madrid.

En política parece que cada vez más son los elementos que unen y dividen. Así ha quedado claro ante los hechos de los últimos días cuando las elecciones del 2022 toman cada vez más fuerza. Por un lado, están las diferencias en el uribismo, pues tanto el exembajador en Estados Unidos Francisco Santos, como su hijo Gabriel han criticado varias posturas del partido. El exembajador le dijo al expresidente Uribe que el Centro Democrático debe demostrar si está con los principios o con la corrupción, mientas que el congresista Santos, ha reconocido las diferencias con la actual presidenta de la Cámara, pues ha contado que en repetidas ocasiones su proyecto de recorte de receso legislativo ha sido aplazado.

En el centro el panorama está centrado en la retórica. Pues este lunes Sergio Fajardo en un video resaltó las cualidades de los miembros de la Coalición de la Esperanza y sostuvo que “pretender unir el centro político atacándolo es un error”, mientras que Alejandro Gaviria, uno de los recién aterrizados en la contienda electoral, dijo este domingo en una entrevista con El Colombiano, que él llegaría a darle ideas transformadoras al centro a través de contenido programático, algo que el precandidato cree que ha carecido el centro y en el que en el pasado Fajardo no le dio un “contenido programático fuerte”; sin embargo, ha dicho que uno de los objetivos de su campaña es terminar teniendo un centro unificado, algo que por ahora continúa en el plano el discurso.

Lo que dicen los panelistas

Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista, profesor universitario, columnista en El Espectador e investigador de DeJusticia, explicó que en el país hay una derecha en el Centro Democrático la cual es neoconservadora, fuerte en lo económico y con valores conservadores en lo político, mientras que, sobre el centro, planteó que se sitúa en una amalgama “rara que genera una especie de estilo de hacer política en la que se busca salirse de la polarización y llegar a acuerdos. En ese sentido, comentó que Alejandro Gaviria es superior a Sergio Fajardo al plantear posiciones en apoyo a temas como el aborto o la despenalización del consumo de drogas, pues cree que “Fajardo entendió que centro era no asumir posiciones” concluyó.

Frene a las divisiones, señaló que admitirlas sin polarizaciones corrosivas es cuando la discusión política afecta elementos del pacto democrático, pues “el que disiente es un enemigo que excluyo de ese pacto, lo cual es problemático para la democracia, al tiempo que lo es el hecho de ocultar las divisiones”.

Thierry Ways, ingeniero, empresario, columnista en El Tiempo, analizó que en el centro se nota una disgregación, una falta de unidad y elementos que no terminan de cuajar. Agregó que la incógnita es si Alejandro Gaviria es la persona que una y aglutine personalidades, idas y posturas que hay en el centro.

En cuanto a los desafíos que tiene ese centro, cree que están los personalismos de las figuras que están dentro de la coalición de centro, “van a tener que formar un pacto en el que los que participen se comprometan a apoyar a quien termine designado en las elecciones”, y agregó que los asuntos ideológicos también son complicados como factor de división.

Para Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde, el centro no puede ser tibio, ni poco vehemente y sí debe poner sobre la mesa ideas como, por ejemplo, en términos económicos, dijo que se apoya una economía libre para que pueda ser productiva y no una intervenida que no genere riqueza.

En cuanto a la polémica sobre la ausencia de escritores colombianos en la Feria del Libro de Madrid, dijo que desde hace meses se viene insistiendo en la forma como se ha ideologizado la política exterior de este gobierno y que la mejor demostración está relacionada con los hechos de la Feria en Madrid.

Para María del Rosario Guerra, senadora por el Centro Democrático, llama atención de que, si por centro se entiende que no hay posiciones claras, “como en el caso de Fajardo que no asume riesgos, pero por otro lado otro, se ve como Alejandro Gaviria que casi que le da vergüenza decir que tiene por detrás al Partido Liberal o a Santos”, a lo que destacó que desde el Centro Democrático se defiende desde el centro y la derecha un único fin: la democracia liberal. Además, dijo que en el partido nunca se ha negado la tendencia de derecha y que el debate para ellos es entre la democracia y el comunismo.

Agregó que la intención del gobierno con las invitaciones a la Feria del Libro de Madrid sí puede ser la posibilidad de potenciar nuevas voces y en cuando a la ideologización, planteó que “uno tiene que ser consecuente, si este es el gobierno de Duque no sale a promover los principios de Petro”.