Hamilton Vallejo, el vigilante que salvó a una niña de ser atropellada

Hamilton Vallejo, vigilante del Centro Comercial Amorel, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre el viral video en el que salva a una niña pequeña que salió corriendo hacia la calle, pues venía un carro.

"Tuve la oportunidad de reaccionar a tiempo. Fue algo raro, gritaban el nombre de la niña pensé que era adentro del supermercado. Luego salió y en el andén la vi, me lancé a cogerla. Yo alcancé a ver el carro y la niña salió, de repente la alcancé a coger", contó.

Una de las polémicas en redes sociales fue cuando la mujer, en el video, coge a la niña y se va, sin decirle nada a Hamilton, quien salvó a la joven.

"No me agradeció en el momento. Ese día la mamá, del susto, cargó a la niña y se la llevó. Este sábado vino la mamá y ella me dio las gracias por lo que sucedió, me abrazó y me dijo que ese día no pudo reaccionar así porque la gente la empezó a regañar, que era irresponsable. Ella se asustó y se fue", dijo.

Y finalizó: "Me siento orgulloso de lo que hice, de mi trabajo, de mi profesión. Le agradezco a la gente por lo que me ha dicho. Siempre estoy pendiente y no hay que enfocarse mucho en el celular, que eso nos distrae".