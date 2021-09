"El secuestro es político, el Gobierno debe responder": Padre del Cr. Pérez

Jorge Enrique Pérez, papá del coronel Pedro Enrique Pérez, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre el secuestro de su hijo por parte de las disidencias de las FARC y la prueba de supervivencia enviada luego de un supuesto asesinato.

"El Ejército manifestó que hay pruebas de supervivencia, que le solicitamos a las disidencias de las Farc. El video que nos presentó el general Zapateiro, posiblemente, pudo ser asesinado. No nos habían dado esperanzas de que estuviera vivo. Confundimos el tiempo, el día, la noche... La prueba es evidente, me envió un saludo como padre, a su mamá, a su esposa e hijo. Nos fortalece este momento. Al saber que él estaba vivo, nos quita ese peso en el corazón y nos da una luz para seguir viviendo", contó el papá del coronel.

Y agregó: "Hice una manifestación pública en que le pedí a las disidencias de las Farc, con todo el corazón, que se manifestarán sobre la situación de nuestro hijo. Recibimos por sorpresa la publicación. Esto fue solicitud mía, de la familia".

Finalmente, Pérez mencionó que desconoce cómo fue el secuestro y que aún no les han pedido recompensa económica por la liberación de su hijo.

"Él es un oficial de inteligencia, él estaba en su labor y no conozco a fondo cómo lo secuestraron, hay versiones a fondo, pero no conozco la realidad. Económicamente no han hecho solicitudes, no somos una familia de dinero, somos una familia humilde que no tiene medios o recursos para responder esto. El secuestro de él es político, el Ejército y el Gobierno deben responder", finalizó.