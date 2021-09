Denuncian reclutamiento ilegal de jóvenes para prestar servicio militar

Sebastián Castro Reyes es un Joven de 20 años, graduado del SENA, que denunció que el lunes 30 de agosto fue llevado a un batallón del Ejército cuando se dirigía a su trabajo por no tener la libreta militar y, posteriormente, salió apto para prestar el servicio y se lo iban a llevar al Meta.

“Me dirigía al trabajo y en el Portal Usme, una unidad del Ejército me aborda, me pide la cédula y se las pasé, me preguntaron por mi libreta militar y le dije que no la tenía pero que ya estaba en proceso de sacarla; me dijeron que les diera un momento y llamó a alguien que le dijo que el trámite para sacar la libreta costaba entre 130.000 y 150.000; me dijo que fuéramos a la oficina en la artillería para empezar a hacer los papeles, yo le dije que no podía porque tenía que ir a trabajar pero me dijeron que no se demoraba”, contó en 10AM Hoy por Hoy el joven.

Sebastián agregó que le retuvieron la cédula y que el militar le dijo que se la entregaría una vez estuvieran en la artillería. Al llegar allá lo hicieron firmar unos papeles que no le permitieron leer supuestamente para el trámite de la libreta cuando le dijeron el porqué lo habían llevado.

“Me pasaron a unos exámenes y les dije que yo solo venía por la tarjeta, entonces me dijeron que los exámenes que me iban a hacer era para ver si era apto para prestar el servicio militar”, relató.

“En los tres exámenes salí bien y me dijeron que era apto para prestar el servicio, luego me llevaron a los alojamientos y nos dijeron “vayan tomando cama porque ya es fijo que se van a quedar” y el día de mañana se los llevan a Granada, Meta”.

Sebastián no sabe realmente como evitó prestar el servicio militar. De acuerdo con su historia, mientras esperaba por los exámenes alcanzó a avisar a su jefe y a su madre de lo que estaba pasando y él piensa que los militares no lo llevaron porque el procedimiento que le hicieron fue irregular.