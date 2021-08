Montero: "Estamos buscando una posibilidad donde pueda seguir creciendo"

Álvaro Montero, portero del Deportes Tolima, dialogó con El VBar Caracol sobre su actualidad y su futuro, además de la posibilidad de ser incluido en la lista de convocados para los próximo tres juegos de Eliminatorias con la Selección Colombia.

"Esta es mi octava temporada, si no estoy mal, en todos los torneos me he mantenido con un promedio, esperemos seguir así", comentó sobre su nivel actual.

Entretanto, sobre la posibilidad de emigrar al fútbol internacional, comentó: "Lo he dicho muchas veces abiertamente, la ilusión que tengo de seguir creciendo, hacer más cosas en el fútbol y pertenecer a la Selección de nuestro país es fundamental".

Montero quedará libre a final de la presente temporada y podrá marcharse como jugador libre a un nuevo equipo el próximo año. "Es una realidad, quedan 90 días más o menos, estamos viendo qué pasa, ni cerrando puertas, ni colocando candados. Estamos buscando una posibilidad donde pueda verme beneficiado, de seguir creciendo profesional y personalmente. Esperemos a ver qué pasa, estamos concentrado en el torneo de acá, en lo que pueda aportar en mi club y en la Selección".

Precisamente sobre la Selección Colombia y las próximas jornadas de Eliminatorias, dijo: "Todos queremos estar ahí, no he podido hablar con el profe, pero pienso que la manera de hablar dentro de la cancha es intentar estar bien. Sabemos que la competencia está difícil, es complicado ponerse en la posición del entrenador".

Al respecto, sobre la importancia de los próximos tres partidos, comentó: "Siempre que te colocas la camisa de la Selección Colombia es algo distinto. En los clubes puedes jugar con 10 mil, sesenta mil, cien hinchas. Ya cuado te colocas la camiseta de la Selección son 50 millones. Créeme que somos conscientes de eso. Son finales".