¿Qué hace Nuovo Security, empresa involucrada en el escándalo del MinTic?

El abogado Jorge Pino Ricci habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio acerca del escándalo que involucra al MinTic y a la Unión Temporal Centros Poblados por un anticipo de 70 mil millones de pesos que terminaron en una cuenta en Delaware (Estados Unidos) y que eran para la instalación de Internet en los lugares más apartados de Colombia.

Anteriormente, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, había señalado que el dinero no se había perdido y que 58 mil millones de esa plata había sido pagado a Nuovo Security; Ricci explicó que esta empresa es una intermediaria para pagarle a los fabricantes.

“La operación que me ha manifestado la Unión Temporal es que Nuovo Security no es un fabricante si no el canal para enviar los recursos a Estados Unidos y ellos se encargaran de los pagos a los fabricantes, por eso se presentarán todos los registros de importación… 58 mil millones de pesos se giraron a Nuevo Security y ellos compraron a los fabricantes”, comentó el abogado quien defendió también las garantías dadas y aseguró que solo un juez determinará si realmente eran falsas.

También mencionó un escándalo que tuvo en el pasado cuando fue denominado el abogado de los Nule en el caso del carrusel de la contratación en la administración distrital del entonces alcalde Samuel Moreno y dijo que no tuvo nada que ver, que fue contactado para emitir un concepto sobre un contrato y que sirvió de testigo técnico a la Fiscalía.