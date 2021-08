Dudas sobre empresa que recibió 58 mil millones del anticipo de MinTic

Sigue creciendo el escándalo por el contrato por más de 1 billón de pesos que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el MinTic, entregó a finales de 2020 a la Unión Temporal Centros Poblados para dotar de internet a más de 7000 colegios en el país. 6AM de Caracol Radio conoció detalles inéditos de la empresa Nuovo Security, mencionada por el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, en un comunicado divulgado el jueves pasado. El principal punto del comunicado decía que los 70 mil millones de pesos del anticipo no estaban perdidos y que, de hecho, 58 mil fueron pagados a una empresa extranjera llamada Nuovo Security.

6AM de Caracol Radio encontró que esta es una empresa de 6 empleados, fundada en el 2016, con sede física en Coral Gables, en la Florida, pero que reporta sus ingresos en Delaware, conocido paraíso fiscal de Estados Unidos. La mayoría de sus registros comienzan entre el 2019 y el 2020. Por ejemplo, sus únicas exportaciones han sido a Colombia, casi todas por valores pequeños: 20 mil dólares. La empresa, Nuovo Security, envió al país cámaras desde China. El cliente fue VIRTUAL TICS SAS, con sede en Barranquilla. También conocimos el reporte financiero que la prestigiosa firma Dun & Bradstreet, una compañía dedicada a suministrar información sobre miles de compañías hizo de Nuovo Security.

El primer dato que llama la atención es que sus ingresos anuales no superan los 197 mil dólares. Si los señores de Centros Poblados dicen la verdad, Nuovo Security tuvo el mejor contrato de su historia: 58 mil millones de pesos, 15 millones de dólares, pagados en mayo de 2021. El reporte de D&B dice también que lo máximo que recomiendan a un banco prestarles es 2500 dólares en el escenario más agresivo, y 700 en el más conservador. En el índice de viabilidad, o sea, qué tan viable es a futuro, tiene una puntuación de 6 sobre 9, siendo 9 la peor calificación. Con estos datos es válido preguntar cómo manejará Nuovo Security un contrato de 15 millones de dólares.

La transparencia tampoco es una virtud de la compañía. No se sabe quién es el dueño, ni quiénes son sus empleados. Caracol Radio trató de comunicarse con ellos, pero en el sitio web de Nuovo Security no dan detalles, ni teléfonos de contacto. Y eso no es todo: la página es, en realidad, una plantilla a la que le cambiaron los textos y le pusieron unas fotos bajadas de Google. Una de las cosas más llamativas es que, según la página, tienen Facebook e Instagram. Pero en el Facebook no tienen seguidores, y en Instagram no funciona el enlace. De hecho, no funciona ningún enlace de esta página pirata.

Tal vez lo más grosero es que los textos en la página están mal escritos. Hay errores de ortografía, como escribir mal la palabra "equipment" en inglés. Hay problemas de concordancia: en un texto, el sujeto está en singular y el verbo en plural. En resumen: todo lo que está escrito, está mal redactado y con mala ortografía.

Extrañamente, esta plantilla de Nuovo Security la hicieron y registraron desde Barranquilla en abril de 2020. El encargado fue Gustavo Ariza Arnedo, que tiene una empresa llamada Cloudnets. La página fue registrada por Ariza a una dirección en Coral Springs en la Florida: 3111N University DR STE 105, 33065 FL. En ese lugar opera una empresa colombiana llamada Elite One Trading, cuyo gerente es el señor Oscar Bonilla. Esta no es la única conexión con Colombia.

Nuovo Security es también una empresa colombiana, con sede en Barranquilla. No tiene redes, y las que tiene no las usa: no tiene página de Internet, pero sí tiene un representante legal: El señor Efraín Eduardo González Hamburguer. Su hermana, María del Pilar, es la suplente, según documentos que reposan en la Cámara de Comercio. ¿Cuál es el vínculo de esta compañía barranquillera con la que opera en Estados Unidos, y que recibió 58 mil millones de pesos del anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados?