"Sigo vigente y preparándome, buscando esa oportunidad de volver al fútbol"

El arquero José Fernando Cuadrado, de recordado paso por Once Caldas y últimamente en Atlético Nacional, así como por su presencia con la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018, habló con El Alargue sobre su actualidad y las aspiraciones de volver al fútbol.

Cuadrado de 36 años, que ha estado en equipos como Millonarios, Cali, Pasto, Once Caldas y Nacional, destacó que no se encuentra retirado y se está preparando para regresar al fútbol.

"Es una profesión que tiene fecha de caducidad, he asumido un riegos por temas de aspiraciones. La gente se pregunta, 'entrenas todos los días, qué está pasando'. Inmediatamente termina mi contrato con Nacional hay unas oportunidades en equipos colombianos, y he asumido el reto de seguir preparándome y apostándole hacia donde quiero llegar y también trasciende lo familiar. Sigo tratando de estar al máximo físicamente preparando para cuando se presente la oportunidad. Es una tarea paralela a lo que vengo construyendo empresarialmente", dijo.

"Con 36 años sigo activo, vigente y preparándome, buscando esa oportunidad de volver al fútbol y buscar los propósitos que quedan por lograr", agregó.

Del mismo modo, el portero oriundo de Valledupar, se refirió a un eventual regreso a la Selección Colombia, siendo consciente que para integrar el combinado nacional debe estar en buen nivel, así como cuando estuvo en el proceso del Mundial 2018.

"Colombia es una tierra que da grandes arqueros. Hay muchos que tienen la oportunidad de integrar la Selección. Cuando a mí se me dio la oportunidad, hay que estar en un nivel alto. Hay que ser responsable sobre el momento que se está viviendo, estando por fuera de las canchas tanto tiempo, diría que debo estar en un rendimiento que me permita abrir las puertas. La Selección siempre ha sido un foco para volver. A mí de los últimos que me pudo inspirar fue Juan Carlos Henao", manifestó.

Finalmente, Cuadrado habló del nuevo proceso de la Selección Colombia comandado por Reinaldo Rueda.

"Es un proceso. En este cambio el profesor Reinaldo conoce el ADN de lo que es el futbol colombiano y por ende la gestión de nuestro seleccionador va por buen camino, lógicamente con cosas por resolver. Los resultados han sido positivos y se pueden seguir construyendo de la mejor manera. En ese proceso lo que queremos es que salgan bien las cosas y estemos próximamente hablando de la participación en un Mundial", finalizó.