Tomás Ángel: "Yo me he ganado lo mío y estoy construyendo mi legado"

"El apellido Ángel significa respeto primero por mi papá, por todo lo que ha dejado en el fútbol, por sus valores que ha transmitido, entre esos la disciplina, la constancia y la seriedad. Por tema personal seguir ese legado y seguir mostrando esos valores inculcados de mi papá hacia mí", le dijo Tomás Ángel a El Vbar.

Algo que le preguntan constantemente es lo difícil que significa cargar ese apellido: "ser hijo de Juan Pablo Ángel no lo veo como un reto difícil, sino como una gran ayuda uno poder apoyarse en él y recibir sus consejos como cualquier otro lo haría con sus padres. Reitero y digo de manera respetuosa que estoy construyendo mi legado y construyendo mi carrera con mis propios méritos".

Acerca de la actualidad del equipo dijo Ángel: "el tema de las inscripciones que no se ha podido se ha manejado bien, confieso mi solidaridad con la dirigencia del equipo y con mis compañeros obviamente. Estamos pasando una etapa muy importante y una actuación buena ganando tres partidos importantes".

Tomás aún no se ha podido consolidar, pero él sabe lo que tiene que hacer: "uno como delantero siempre le van a pedir goles. Uno se va ganando el respeto de la gente haciendo goles y jugando bien. Yo me he ganado lo mío. En el proceso mío de inferiores creo que he mostrado que tengo con que jugar en Nacional. Es un proceso que día a día voy mejorando y con el favor de Dios me podré consolidar en el club más grande de Colombia que siempre ha sido el sueño mío desde chiquito".