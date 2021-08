El Alzheimer, los cuidados conscientes y con amor

Escuche el audio del 9 de agosto de 2021 con Claudia Varon de Franco, fundadora y presidente de la fundación acción familiar Alzheimer Colombia AFACOL, entidad de beneficio social sin ánimo de lucro. Conferencista, académica de medios culturales, gubernamentales y comunitarios. Escritora de varios folletos y guías muy útiles al respecto. Teniendo en cuenta que, el Alzheimer no es la única demencia, pero si la mas frecuente teniendo perdida progresiva de la memoria y de otras funciones cognoscitivas, instaurándose de manera gradual y paulatina haciendo que las actividades de la vida diaria que realizamos de una manera autónoma e independiente se vuelvan complejas para la persona y para su familia. Por esta razón, no hay que entrar a razonar con la persona, ni tratar controlarla, lo que debemos hacer son propuestas de cariño. Los pacientes no son conscientes de la enfermedad y es lo que hace que muchas veces no se acepta la ayuda.