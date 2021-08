Tribunal ordenó a la Armada entregar información de la compra de submarino. / ()

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Armada Nacional entregar, en el término de diez días hábiles, toda la información que posea en sus archivos sobre la compra, en mayo de este año, de un equipo submarino no tripulado a la empresa sueca SAAB Seaeye.

La Armada, que había negado en una primera instancia entregar la información alegando que era reservada, tendrá que dar "los detalles de esta adquisición (Referencia y especificaciones del equipo, costos FOB, equipos y repuestos adicionales adquiridos, costo capacitación, etc.). La información solicitada, en lo que respecta a los costos... la totalidad de los ítems que llegan a conformar el monto anunciado de la compra por USD $2.192.000.".

En la decisión del Tribunal, los tres magistrados concluyeron que la Armada Nacional no explicó por qué no podía entregar la información que solicitó el veedor del patrimonio sumergido de Colombia, Francisco Muñoz, sino que se limitó a decir que era reservada y que el derecho a la información no es absoluto. Por el contrario, dice la decisión, el tipo de información pedida por Muñoz "puede ser suministrada al público en virtud de no encontrarse enmarcada en alguna de las causales de reserva legal explicadas con anterioridad, y por ello, debe ser entregada a los peticionarios en concordancia con el derecho fundamental a la información".