Dinolis: "Este triunfo se lo dedicamos a los seguidores de Santa Fe"

El futbolista panameño, Ronaldo Dinolis, fue una de las figuras de Independiente Santa Fe en el clásico contra Millonarios, ya que anotó el gol que le dio el triunfo al cuadro cardenal y además debutó en las redes colombianas.

El futbolista canalero habló con El VBar de Caracol Radio sobre dicho partido y aprovechó para enviarle un saludo a la hinchada luego de que no se iniciara de la mejor manera en la Liga Colombiana.

"Contento desde que llegué. La hincada tiene su rol, que es apoyarnos en las buenas y en las malas. Este bonito triunfo se lo dedicamos a los seguidores de Santa Fe y nos lo dedicamos a nosotros mismos por el trabajo que hemos hecho", dijo.

Respecto a una situación clara de gol que tuvo en el segundo tiempo y que pudo haber sido una victoria más contundente, pero finalmente no logró finalizar, comentó.

"Fue tema de decisión. Dudé bastante, la pelota me hizo un mal brinco, fue un tema futbolístico, me faltó definir. El humano comete errores y esta vez me tocó a mí", lamentó.

Por último, se refirió a lo que viene para el equipo: "No podemos relajarnos por este triunfo. Santa Fe va a seguir trabajando, hay que pensar en el siguiente juego y seguir en el bonito momento, hubo mucha felicidad después del juego".