Vuletich: "Pueden pensar que somos defensivos, pero nos piden agresividad"

Agustín Vuletich es el jugador de mejor rendimiento con el Independiente Medellín y habló con El Alargue: "si se analiza solo lo que es estadística obviamente no son la cantidad de puntos que aspirábamos tener a estas alturas del campeontao. Pero bueno como plantel estamos analizando otras cosas, sin descuidar que deberíamos tener más puntos. Lo que es el juego en sí, estamos tranquilos".

A 'Bolillo' Gómez lo tildan de defensivo y el argentino dio su opinión: "Al estar nosotros consiguiendo muchos empates se puede decir que el planteo es defensivo, pero la verdad que todo lo contario. El entrenador siempre nos pide que juguemos bien, que vayamos hacia adelante, que seamos un equipo agresivos. Cuando hemos tenido momentos de crisis hemos sido inteligentes para poder sobrepasarlos".

Medellín contrató varios refuerzos, pero no se le han dado los resultados en el inicio. "Si te pones a mirar el plantel que está conformado, cualquier institución del fútbol colombiano quisiera tener la nómina que tenemos nosotros. Estamos haciendo muchas cosas bien y cuando empecemos a plasmarlo en resultados vamos a tener buenos fines de semana", añadió Vuletich.

Por último el delantero habló sobre su presente y lo que espera más adelante: "gracias a Dios he podido convertir goles en el equipo, pero no me puedo conformar con eso, "