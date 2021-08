El Pulso del Fútbol, 9 de agosto de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre lo más destacado que ha dejado la liga colombiana hasta hoy y los entrenadores que no han alcanzado un rendimiento óptimo. César dijo: “Van cuatro fechas de la liga y ya hay un técnico en la cuerda floja, Eduardo Lara del Once Caldas. No ha encontrado un sistema de juego eficaz, ni soluciones para salir del mal momento”. Sobre el tema Óscar agregó: “Harold Rivera volvió a respirar como técnico, mientras los hinchas hablan fuerte y claman por la salida de Arias del Cali, Lara del Once Caldas y Amaranto Perea del Júnior”.

