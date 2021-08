¿Cuáles son las claves para acabar con la violencia en los estadios?

Hoy en Hora20 un debate para analizar los hechos ocurridos el pasado martes en el estadio El Campín en Bogotá. Se analizaron las responsabilidades, las dinámicas y comportamientos de las llamadas “barras bravas”; se debatió sobre su papel en el fútbol, las dinámicas de violencia y la importancia para muchos jóvenes. También una mirada a las soluciones, a la biometría, a la boleta electrónica, al código QR o al aumento de la seguridad en los estadios.

A marzo del 2020 el ministerio del Interior reportó que en los últimos 12 años el país había registrado 125 muertes por enfrentamientos entre hinchas de distintos equipos de fútbol o las conocidas “barras bravas”. Ahora en el 2021, cuando la reactivación de las actividades está a la orden del día y los partidos se empiezan a llevar a cabo con público, parece que la violencia también se reactivara. La cumbre de los hechos de violencia llegó este martes cuando Bogotá celebrara el regreso de la presencialidad en el fútbol en el partido Nacional-Santa Fe; en este encuentro durante el entretiempo, barristas del equipo visitante saltaron al costado donde se encontraban las familias del equipo contrario, generando pánico y caos en la gradería, al tiempo que, desde la tribuna sur, hinchas del Santa Fe entraron en la gramilla. Después de los hechos el juego se reanudó, pero el saldo final resultó en dos personas heridas y el regreso al debate sobre qué pasa con las barras bravas, las responsabilidades y la importancia de tener una fiesta del fútbol movida por el juego y no por la violencia.

No obstante, estos hechos no son nuevos, en las últimas semanas hinchas colombianos registraron un comportamiento similar en partidos que se disputaron en Estados Unidos o el pasado domingo en Manizales en el juego entre Millonarios y Once Caldas. Ante estos hechos, la Alcaldía tomó medidas como cancelar el público en los estadios, prohibir la entrada de barras del Nacional al Campín y reforzar la seguridad en estos encuentros. Al tiempo el Ministerio del Interior anunció medidas como el acompañamiento de la Policía y de la Sijín en los estadios, así como una inversión de $17 mil millones para conectar entre Registraduría y Policía con el fin de dar el paso a un sistema biométrico y de boletería electrónica en el que se pueda identificar y evitar el ingreso de quienes tienen antecedes de violencia.

Lo que dicen los expertos

Germán Gómez, sociólogo experto en barras bravas, explicó que las barras bravas se gestan a finales de los años 90, “son 30 años con este fenómeno y donde desafortunadamente tienen alto reconcomiendo por los hechos de violencia”, al tiempo comentó que se han realizado distintos procesos para enfrentar esta situación como ocurrió con el Plan Decenal de Seguridad y Convivencia, el cual se hizo con 3 mil barras, pero señala que han sido pocas las administraciones que han aplicado un plan que contempla como mitigar la violencia.

Planteó que gran parte de lo que soporta el comportamiento de los hinchas tiene que ver con una sensación de represión y de frustración de la ciudadanía, algo que comenta, puede ser un resultado de la pandemia y que en este caso fue el fútbol el que ejerció como válvula de escape.

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, reconoció que hubo errores desde varios frentes para garantizar la seguridad y la logística en El Campín, “falló el club Independiente Santa Fe para ver quiénes compran la boleta, la alcaldía subestimó la situación y quizás hubiera sido mejor que se le vendiera solo boletería a la barra local. Y falló también la Dimayor al no suspender el partido”.

Agregó que son necesarios rigurosos protocolos en la venta de boletería; tener un dispositivo policial sólido que corresponda al aforo. Además, cree que debe ir acompañado de programas sociales con los barristas; judicialización y sanción social cuando hay mal comportamiento en estos escenarios.

Claudio Destefano, argentino experto en marketing deportivo contó desde la experiencia que hace cuatro años en Argentina se prohibió la entrada de hinchas del equipo visitante al estadio, pero que esta medida no terminó solucionando el problema, pues las peleas continuaban entre los mismos hinchas. Agregó que el club deportivo se debe preocupar por la situación de violencia, y advierte que es ejemplificador detener el partido cuando se presentan estos hechos.

Agregó que la tecnología cumple un papel importante en términos de boletería e identificación de aquellos que han cometido actos de violencia. También resaltó que el espectáculo del fútbol debe garantizar la seguridad, pues al tiempo hay otros escenarios que sí lo garantizan, lo que hace que el fútbol pierda fuerza.

Juliana Salazar, periodista deportiva en Caracol Radio y ganadora del Premio CPB por el trabajo Barrismo, pasión sin control, planteó que hay algunos asuntos que se pueden replicar en Colombia para reducir la violencia. “Hay que reconocer que este tema tiene que ver con la parte social de los barrios, es lo que viven estos jóvenes en sus entornos. Cuando hay situaciones sociales difíciles, convierten al equipo en la razón de ser”, advierte que, sumado a los programas sociales, se tienen que fortalecer las leyes para penalizar los violentos. También mecanismos como un cuerpo de Policía especializado para enfrentar a los violentos y poner en marcha la carnetización, pueden ser temas fundamentales para dar una solución al problema.