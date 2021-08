El Pulso del Fútbol, 2 de agosto de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el presente de los máximos exponentes del fútbol colombiano en sus clubes en Europa. César dijo: “Momento difícil viven las dos más grandes estrellas del fútbol colombiano. El técnico Rafa Benítez le notificó a James que no lo iba a tener en cuenta y el Galatasaray le dijo a Falcao que no pueden pagar su salario”. Sobre el tema Óscar agregó: “Me parece que James Rodríguez ha tomado una actitud soberbia y burlona. Con las ultimas declaraciones sobradoras que ha dado, si yo fuera Reinaldo Rueda, no lo llamaría a la Selección Colombia”.

