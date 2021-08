Bruno Téliz: "La Liga colombiana es una de las mejores de Latinoamérica"

El futbolista del Atlético Bucaramanga, Bruno Téliz, habló con El Carrusel Caracol sobre el buen momento que está viviendo el equipo, que se encuentra ubicado en los primeros puestos del torneo tras tres triunfos en el inicio de la Liga Colombiana.

El jugador uruguayo de 29 años, fue una de las figuras del club 'leopardo' en la victoria 1-2 ante Deportivo Cali. El mediocampista, habló sobre cómo llegó al equipo bumangués este año.

"Estuve en Ecuador en Guayaquil City, me agarra la pandemia, fue un año complicado. Después de este año a venir al fútbol colombiano, que es una de las mejores ligas de Latinoamérica detrás de Brasil y Argentina, es competitiva. Muy feliz de haber llegado al Bucaramanga y el rendimiento hasta ahora muy contento con lo hecho", dijo.

"A mí me trae el profe Sanguinetti, él fue el que me dio la confianza para venir a Colombia. Había dirigido en Ecuador y sabía de mi rendimiento allá", agregó,

Sobre la ciudad, resaltó su "preciosura": "Bucaramanga es una ciudad preciosa, es muy futbolera y muy identificada con el club. Se siente la presión y cierta a alegría de que le reconozcan a uno el trabajo. Todo es un paisaje bueno y hermoso, en Uruguay no es así porque no hay montañas, he podido recorrer pueblos como Barichara y estoy muy contento en Colombia".

Bucaramanga volverá a tener público en su estadio, el Alfonso López, en la fecha 4 de la Liga ante Jaguares de Córdoba. No obstante, los futbolistas del club 'leopardo' ya jugaron con la presencia de gente en el juego ante el Deportivo Cali en territorio vallecaucano.

"Es muy importante. Contra Cali fue la primera vez que jugué con público en Colombia y fue emocionante, es otro deporte, son otras sensaciones, otras emociones, el tener hinchada de local para nosotros va a ser muy importante. Más allá del resultado va ser muy emocionante jugar con el Alfonso López con gente", expresó.

Por último, se refirió al trabajo de Óscar Upegui, el entrenador del equipo que quedó como el reemplazante de Luis Fernando Suárez.

"El mayor reconocimiento a Oscar Upegui es el conocimiento que tenía del plantel, el había pasado por diferentes cargos en el club, fue el indicado tras la salida de Luis Fernando Suárez, es el indicado para continuar un proceso", finalizó.