Yoreli Rincón: "Nos llevan años luz, acá realmente es fútbol profesional"

"Duré 2 temporadas con el Inter de Milán, pasé muy bien, jugué todo el tiempo. Me llegó una propuesta de la Sampdoria que era mejor y acepté", dijo Yoreli Rincón en charla con El Carrusel Caracol.

La jugadora de 27 años también ha jugado en Suecia, Noruega, Estados Unidos, Brasil y por supuesto Colombia." Acá en Italia es muy chevere porque es muy combinado. No solo es la parte física, ellos ya ven fútbol sudamericano, aunque sigue siendo más vertical", agregó la volante.

Con respecto a la diferencia entre lo que se vive en Colombia y Europa dijo: "nos llevan años luz, realmente es fútbol profesional, no es solo de palabra. Nos dan salario todo el año, bus propio y un staff de 15 personas".

Sobre su futuro, Yoreli ya se está preparando: "a todo lado donde llego lo primero que pido es que me enseñen el idioma. No tengo una carrera, pero si he hecho muchos cursos de marketing y gerencia deportiva".

Por último recordó al Junior, último equipo en el que jugó en Colombia: "Yo quedé siendo una hincha más del Junior. Desde niña fui del América, pero en Barranquilla fui fanática del Junior por la gente".