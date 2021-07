La emotiva carta de Eva Rey sobre el aborto y su hija

Eva Rey, periodista, habló en 6AM sobre la emotiva carta que hizo para su hija, quien nació hace 6 meses y en la que se relaciona sobre el aborto.

La periodista explica que intentó plasmar lo que pasaba por la cabeza de esta mujer al momento de estar embarazada, quien solo quería abortar y no quería tenerla.

"Quedé embarazada a los 42 y la idea de vida que tenía era no tener hijos, me gustaban los de los demás, no uno propio", dijo Eva Rey.

"Es una niña querida y cuidada", dijo la periodista al consultarle por si la hija se podría quejar al leer la carta, quien mencionó también que si la hija se sintiera mal por eso, es porque ella no le dio el amor necesario.