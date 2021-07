Creemos que cabe una vacunación obligatoria con beneficios: ACEMI

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Gustavo Morales, presidente de la ACEMI, aseguró que hablar de vacuna obligatoria no es una petición nueva, sino viene desde el 14 de enero.

"Creemos que ahora, 7 meses después, hay más razones, la vacunación se debe dar de alguna forma obligatoria", aseguró

Aseguró que, las personas que se oponen a la vacunación invocan el libre desarrollo, la personalidad, la libre expresión: " En la historia se han registrado abusos contra poblaciones a las que se les sometía a experimentos en contra de su voluntad, por eso hay un andamiaje con este tipo de decisiones".

Sin embargo, instó en que la prioridad es la salud pública y la vida, pues los nuevos brotes de contagio de la COVID-19 ocurren donde no hay poblaciones vacunadas.

"La constitución permite explícitamente el derecho y deber la salud de la comunidad. Creemos que cabe sino una obligatoriedad, una obligatoriedad a punta de beneficios, como no poder ir a un evento, no entrar a lugares, no subir a un avión. La obligatoriedad admite una lucha", dijo.

Así mismo, aseguró que se debe seguir con las campañas enormes de persuasión desde el respeto, desde el miedo de las personas, con explicaciones, con evidencia: "La cantidad de gente que se ha vacunado y no ha tenido síntomas o han sido muy leves, gracias a vacuna se nota en las cifras. Vamos a llegar a la inmunidad de rebaño. Estos son tropiezos y preocupaciones legitimas".