Hoteles deben estar fuera de parques naturales: Exministro de ambiente

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Manuel Rodríguez, exministro de ambiente y profesor universitario, aseguró que esta discusión de hoteles en parques naturales tiene 50 años y no se deben permitir hoteles en estos espacios.

Lea también:

"Los hoteles generan una carga inadecuada, deshechos. Parece una infraestructura pequeña pero no lo es", aseguró Rodríguez.

Para el exministro se necesita una máxima gestión política sobre temas de preservación y cuidado de los parques naturales.

"En los parques nacionales no hay hoteles. Eso no es ecoturismo, los hoteles se deben escribir fuera de los parques, además, quienes pueden beneficiarse del turismo en los parques naturales son las personas que viven en cercanías", aseguró

Aseguró que hay una presión en el parque Chingaza para que se cancelen contratos y así, 'Parques nacionales' tome las decisiones que quieran.

"Creamos 'Parque cómo vamos' para defender los parques naturales del país. Esto no se debe manejar como un parque urbano", dijo.