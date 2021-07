Fabián Vargas: "No es culpa de Osorio, se encontró eso y le tengo fe"

"Es triste para uno como jugador que vistió esa camisa y que para nosotros era prácticamente una obligación estar por lo menos en la segunda fase de la Copa Libertadores. Para nosotros no existía otro torneo internacional que no fuera ese y en las 5 ediciones que yo pude participar siempre fuimos protagonistas", le dijo Fabián Vargas a El Alargue.

Athletico Paranaense goleó 4 - 1 a América de Cali por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y el exjugador opinó: "Ver una presentación de estas de América no me sorprende con la nómina que tenía. No me daba esperanza que podía revertir el marcador. La diferencia futbolística fue muy notoria".

Le puede interesar

América tuvo la particularidad que no pudo inscribir a sus refuerzos por un dinero que no le pagó a tiempo a Matías Pisano. "No es culpa de Osorio, fue lo que se encontró, no pudo inscribir. Estoy de acuerdo con que esa falla administrativa le generó tener que cambiar a última hora todo lo que había planificado", agregó Vargas.

Sobre la plantilla ya con los nuevos jugadores dijo el bogotano: "América tiene una nómina para competir tranquilamente en el torneo local, pero a nivel internacional no tenía y ni siquiera con los refuerzos que había traído le daba como para pensar en pasar a la siguiente fase".

Por último, Fabián Vargas fue positivo con el nuevo entrenador: "Yo le tengo fe a Osorio, me gusta su estilo de juego, me gusta que es un técnico atrevido, es un técnico que va para el frente. Me parece que América necesita ese tipo de técnicos valientes. Va a necesitar tiempo".