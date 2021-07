Emerson: "Mucha gente dice que me agrandé, no saben por lo que uno pasa"

Emerson Rivaldo Rodríguez, joven atacante de Millonarios, dialogó con El VBar de Caracol Radio, donde se refirió a su actualidad en el cuadro capitalino y a las acusaciones de su bajón de nivel durante el semestre pasado.

"Cuando yo llegué del microciclo, la verdad que yo me veía muy bien. Hubo varios factores, la expulsión, muchas cosas que vinieron en contra mía, algunas lesiones, a veces jugaba los partidos con el tobillo esguinzado, son cosas que uno aprende, por hacer más termina haciendo menos", comentó Rodríguez sobre su rendimiento tras haber estado en el microciclo con Reinaldo Rueda.

Al respecto añadió: "Creo que no bajé el rendimiento, sino fue la falta de confianza. Mucha gente dice que me agrandé, pero la gente tampoco sabe la vida personal de uno, pasé por momentos dificíles con mi familia, cosas que la gente no sabe, personas muy cercanas que desgraciadamente ahorita no están conmigo".

Sobre los consejos del profesor Alberto Gamero, comentó "Él siempre me dice que en la zona de definición es donde tengo que encarar, a veces me toca hacer la individual, hay veces que me sale y no me sale, eso lo estoy trabajando con el psicólogo para no perder la confianza".

Emerson Rivaldo Rodríguez registra seis goles marcados con la camiseta de Millonarios, uno de ellos en el presente campeonato en la victoria 1-3 sobre el Deportivo Pasto.