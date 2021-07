Pérez: "Le dije a América que no fuera a tomar represalias con Águilas"

Al minuto 63 del partido donde Once Caldas derrotó a Huila 1 - 0 entró Juan David Pérez y muchos se sorprendieron con ver al delantero vestido de blanco. "Todo se dio a lo último porque tenía contrato todavía con Águilas y de un momento a otro decidieron terminar mi contrato", le dijo Pérez a El Alargue.

En 2020 el América compró a Juan David Pérez y a comienzo de este año lo cedieron a Águilas Doradas por un año. "Me llama 'Choronta' (Restrepo), que es el director general de allá, y me dice que el presidente había dicho que no iba a contar conmigo por situaciones que a él no le parecieron. Hablé con América y les dije que iba a buscar un nuevo equipo. Lastimosamente el semestre pasado tuve 2 lesiones y no llegué a jugar mucho y por eso se llega a tomar esa decisión".

Le puede interesar

Los antioqueños le terminaron el contrato a Juan David Pérez 6 meses antes de lo estipulado y a pocos días de iniciar el torneo. "No tuve ningún problema con Águilas y le dije a América que no fuera a tomar ninguna represalia porque yo podía salir perjudicado y yo mismo decidí buscar el club", agregó Pérez.

El atacante reveló que ya venía hablando desde hace varios días con Eduardo Lara, el técnico lo quería allá y aprovechó esta oportunidad. En la actualidad el América sigue siendo el dueño de los derechos deportivos de Juan David Pérez y llegó a Once Caldas 6 meses sin opción de compra.