No es la reforma deseable, pero sí la políticamente posible: Fedesarrollo

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía habló sobre la reforma tributaria.

"Es un proyecto que va en lo que se esperaba. Todavía no tenemos el articulado, pero es lo que se esperaba, se basa en la auteridad y el recorte al gasto público", aseguró Mejía

El presidente de Fedesarrollo aseguró que el la reforma tendrá dos fuentes con las que se recogerán 16 billones de pesos, que serán medidas para aumentar la tributación de las empresas, la lucha contra la evasión y medidas para la austeridad.

"Es importante recordar que la economía colombiana está empezando a recuperarse. En materia de desempleo nos queda camino por recorrrer, todavía tenemos un desempleo por encima del 14%", dijo el presidente de Fedesarrollo.

Con la reforma tributaria se busca ampliar los programa de ingreso solidario por un año y medio más, la ampliación del PAEF hasta dicembre, los subsidios de educación superior con una inversión superior a 700 mil millones de pesos e incentivos para la creación de nuevos empleos, en especial para los jóvenes, que han resultado muy golpeados por la pandemia.

Así mismo, Mejía reiteró los dos temas que fueron muy polémicos con la primera reforma y que ya no se incluyen dentro de esta, el IVA y ampliar la base gravable, es decir que más personas paguen impuestos.

Dentro de lo que se podría mejorar en la reforma tributaria, Mejía aseguró que se podrían mejorar las medidas contra la lucha a la evasión tributaria.

Frente al tema de los 3 días sin IVA que seguirá implementandose, el presidente de Fedesarrollo dijo: "A mi no me gusta mucho esa idea de los 3 días sin Iva, son ideas que van en contra a la reforma, pues generan menor recaudo del Iva. Fueron importantes en el 2020 pero en el contexto ahora no es lo prioritario"