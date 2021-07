El Pulso del Fútbol, 13 de julio de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la Copa América de Luis Díaz y su elección como jugador revelación del torneo continental. César dijo: “Hoy quiero destacar a Luis Díaz, de niñez difícil en la Guajira, donde abunda el olvido. Díaz aparte de su endemoniada habilidad es un jugador humilde”. Sobre el tema Óscar agregó: “Para la mayoría de la gente, el papel que se hizo en la Copa América no fue bueno y yo estoy por pensar los mimo, a pesar del tercer lugar. Sino fuera por Luis Díaz, no me hubiera gustado el balance”.

