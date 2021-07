La historia de Valentina Toro, escritora que sufre de acoso cibernético

Valentina Toro, escritora e ilustradora, habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio por el calvario que ha sufrido en los últimos días por acoso cibernético de una persona que buscó sus fotos y las tomó para publicarlas en otros perfiles.

"El tipo creaba muchas cuentas, no sé en qué momento entró a mi perfil personal, seguía a personas cercanas de mí. Yo llegué a tener 13 cuentas bloqueadas que sabían que era de él para que no me siguiera", empezó diciendo.

Luego mencionó que una de esas cuentas tomó las imágenes que ella tenía en su Instagram y las publicó en esa cuenta falsa, junto con demás mujeres e incluso con contenido de mujeres webcam.

"Esta persona no sólo usa mis fotos, también sigue lo lugares que yo frecuento. Tengo miedo de salir sola a la calle", dijo.

Finalmente, dijo que la Fiscalía ya tiene el caso y que ha intentado optar por denunciarlo a través de Instagram, pero que "esta persona se escuda en las múltiples cuentas que tiene".