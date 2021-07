"Hay otros deportes fuertes, pero sería bueno que se hable más de tenis"

La tenista cucuteña María Camila Osorio dialogó con El VBar de Caracol Radio luego de su primera participación en Wimbledon, donde cayó ante Aryna Sabalenka en la segunda ronda de la competición. La colombiana, resaltó la dureza de jugar en una superficie como la practicada en uno de los campeonatos más tradicionales del mundo.

"Es diferente, hay que jugar un tenis diferente. Me gusta jugar en polvo de ladrillo, ahí se juega a dos metros de la línea y corriendo, acá hay que ser más agresivo y me tocó hacer esos cambios a la mitad de la gira. Iba a jugar un torneo en Birmingham y no lo pude jugar por la molestia, esos días me sirvieron para adaptarme a la superficie", dijo.

Respecto a los aprendizajes que le deja jugar por primera vez campeonatos como Wimbledon o Roland Garros, destacó que le aporta confianza para seguir creyendo en su juego.

"Pasar de estar jugando torneos pequeños a jugar Grand Slams me ha ayudado mucho, estoy confiando mucho más en mi tenis creyendo más en mí, estoy motivada. Sé que lo que se viene es más duro, pero estoy feliz por toda la experiencia que me han dejado estos torneos y ahora enfocare en la gira de Estados Unidos", destacó.

Por último, habló sobre el interés que se genera cada vez sobre el deporte blanco, reconociendo la favorabilidad de otros en Colombia.

"Creo que sí, espero que se empiece a notar más este deporte, ya sabemos que el fútbol y el ciclismo es lo que más se da a conocer en Colombia, pero sería bueno que también empezaran a escuchar más del tenis que se apoye más a los deportistas y que niños se interesen más en este deporte que es muy divertido, es algo que también espero yo cuando juego, mostrar lo hermoso que es y espero que se siga dando a conocer", finalizó.