Méndez: “Solo saldremos de Osorio si hay una oferta que convenga a Santa Fe”

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, se refirió a las nuevas caras que ha sumado el cuadro 'Cardenal' para el segundo semestre del año. En diálogo con El Carrusel Caracol, el dirigente comentó que aún buscan sumar dos jugadores más.

De las nuevas caras del club, comentó: "La llegada de Iván Villabla, le apostamos a un joven como (Yilmar) Velásquez, que viene de Nacional, y Neyder Moreno, que ha sido una grata revelación en la práctica que hemos tenido".

"Estamos pendientes de dos contrataciones, estamos trabajando en ellas y esperamos que esta semana se dé la oportunidad de cerrarlas", mencionó de las posiciones aún faltantes.

De la contratación fallida de Leonardo Villagra, delantero paraguayo, explicó: "Leonardo Villagra es un buen jugador, se habló con él, se dialogó, tuvimos algunas conversaciones adelantadas, digamos que a él le llegaron otras negocaicones y se estancaron las de nosotros. A la fecha no ha cerrado nada con ningún equipo, no hay que descartar nada porque todo es posible mientras haya oportunidad".

De la permanencia de Kelvin Osorio, comentó: "Por el jugador Osorio hemos recibido algunas peticiones de equipos mexicanos, de Estados Unidos, un brasileño y el día de hoy me llamaron de Emiratos Árabes. Estamos hablando, lo que pasa es que si hay una buena oferta que le convenga a Santa Fe, se hará con el mayor gusto, de lo contrario no vamos a salir del jugador porque será difícil encontrar su reemplazo".

Méndez reveló que están a la espera de que se defina el futuro de Angelo Rodríguez y Marco Pérez en el Deportivo Cali. "Creo que ambos pertenecen al Cali, si hubiese una posibilidad de hablar con el Cali para facilitar algún negocio, el técnico nos dará su aprobación".

De la salida de Daniel Giraldo contó que intentó renovarlo, pero finalmente esto no fue posible. "Daniel fue un jugador que durante uno o tres meses estuve tratando de renovarlo, pero se complicó todo cuando llegó su representante Pascual Lezcano, ahí se complicaron las negociaciones. Él dijo que iba para la MLS, no sé cuál es el futuro del jugador".

De Andrés Pérez, explicó: "Él tiene contrato hasta el 31 de diciembre, hablé hace un mes aproximadamente con él. En unos días volveremos a hablar para ver cómo se siente él y terminar su contrato en diciembre".

Sobre la llegada de Kappa al equipo, Méndez comentó a los hinchas: "Le quiero decir a nuestra fanaticada que cada camiseta que compre muy seguramente va a llegar para recaudar dinero y pagar unas transacciones que debemos cumplir".

El presidente de Santa Fe ratificó su confianza en el técnico Harold Rivera. "Soy un hombre de procesos, creo que estar cambiando no vale la pena, cómo le vamos a exigir a un técnico cuando no se le dan la totalidad de herramientas que él quisiera. No le podemos quitar el respaldo de la noche a la mañana cuando nos llevó a una final, nos llevó a semifinales y a disputar un torneo internacional".

Finalmente, de su plantel comentó: "Tengo mucha fe en el equipo... La cantidad no hace la calidad".