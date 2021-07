Mi Banda Sonora con Marcela Dos Santos

Marcelo Dos Santos nació en Argentina. Creció en un hogar con sus padres y hermanas. Una casa que, según el actor, hablaban y reflexionaban constamente sobre aspectos de la vida.

Fue presentador del programa argentino 'La caja mágica' y, de esta manera, conoció el teatro y la actuación. Tuvo formarse como actor para tomar algunas bases de conducción y presentación.

“Encontré en la actuación la mística, sobre todo, cuando el actor desaparece y se queda el personaje. Eso es una maravilla”, aseguró Marcelo Dos Santos en 'Mi Banda Sonora'..

A través de canciones, conocimos las historias de vida del actor argentino. Conozca aquí su lista musical:

Noelia – Nino Bravo

Nocturne op. 9 Núm 2 - Chopin

Norma Mía - Danny Chilena

Hoy tiré viejas hojas- Nito Mestre

Cuando comenzamos a nacer - Sui Generis

11 y 6 - Fito Páez

The Logical Song · Supertramp

We are the champions – Queen

Chipi chipi- Charly García

Lucía – Joan Manuel Serrat

Kiss -Tom Jones

Ly o Lay Ale Loya- Canción Lakota

Adiós Nonino - Astor Piazzolla