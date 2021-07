De 1991 al 2021: ¿Estamos ante un momento constituyente?

En Hora 20 un debate para analizar cuál es el estado de la constitución de 1991, justo 30 años después de su promulgación. Se debatió sobre los momentos previos al proceso constituyente; al momento político que vivía el país y a los movimientos estudiantiles que surgieron. También una mirada al proceso de construcción de la nueva carta política, para después pasar a debatir cuáles han sido los logros, los retrocesos y los retos de llevar a la práctica una carta de navegación que ha sido llamada por muchos como “la constitución de los derechos”.

Justo hace 30 años el país suscribió una nueva carta de navegación que definiría en gran parte el futuro político, institucional, jurídico, social, económico y cultural del país. La nueva constitución, en reemplazo de la promulgada 104 años atrás, la de 1886 que fue producto de la Regeneración y de la época conservadora, traía todo un reconocimiento de derechos a la ciudadanía; establecía un Estado social de derecho; una república descentralizada y unitaria; reconocía el pluralismo y la multiculturalidad, la libertad de culto; establecía un bloque de constitucionalidad, colocaba al pueblo como el soberano y proponía unos derechos de primera y segunda generación.

Todo este andamiaje fue producto de un proceso que tiene diversos orígenes, pero que toma fuerza con el movimiento del Séptima Papeleta, universitarios cansados de la violencia, del horror de las bombas y de las masacres; de la inacción del Estado y de un poder judicial cooptado por la ilegalidad, decide impulsar un marzo de 1990 un plebiscito por el plebiscito, en las elecciones de mayo se vota por una nueva constitución y en diciembre se eligen 70 dignatarios encargados de redactar una nueva constitución entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991, la cual reflejara un país que ya no se veía representado en la constitución del 86.

Lo que dicen los expertos

Para Catalina Botero, miembro del movimiento de la Séptima papeleta; abogada constitucionalista y exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional, esta no es un momento constituyente, pues resalta que la diferencia entre 1991 y el 2021 es que en ese momento las fuerzas políticas no querían imponerle nada a nadie y que aquello que se negoció eran las mejores reglas del juego posibles tanto para quien iba a estar en el gobierno, como para quienes iban a hacer oposición. De otro lado, dijo que no es cambiando la constitución como se van a detener los asesinatos a líderes sociales, sino a través de la política.

En cuanto a los avances por la constitución, estableció que hay mejoras en términos de freno a la arbitrariedad, conquistas en término de la igualdad, pero criticó no se ha concretado la idea de Estado social de derecho.

Fernando Carrillo, miembro del movimiento de la Séptima Papeleta; exconstituyente por el movimiento estudiantil; exprocurador general y exministro, planteó que hay una gran desconexión entre el funcionamiento de la política y la ciudadanía, por lo que cree que el momento de estallido que vive el país es una oportunidad para demostrar la capacidad de reforma, “este es un momento constituyente para transformar estructuralmente”, afirmó

Resaltó que un momento constituyente no implica llamar a reformar la constitución, “lo que toca es sacudir al constituyente primario para que se hagan reformas a nivel social”, y advirtió que es precisamente la clase política, la cultura política la que sigue fallando y la cual ha puesto un freno de mano a la puesta en acción de la constitución.

Aída Avella, exconstituyente por la Unión Patriótica y senadora de la República, fue crítica de la situación actual, y advirtió que hasta ahora la constitución ha sido un libro para las bibliotecas, pero que poco se ha implementado. Leyó el artículo primero y recordó que nada de lo que quedó allí plasmado se está cumpliendo.

En cuanto lo político, afirmó que es difícil construir consensos similares a los del momento del 91 y advierte que sería de gran beneficio para el país si los líderes políticos se ponen de acuerdo sobre algunos elementos.

Antonio Navarro, exconstituyente por la Alianza Democrática M-19; copresidentes de la Asamblea; exsenador y exgobernador de Nariño, explicó que en medio del proceso de una nueva constitución se dieron varios consensos: el primero, el de los estudiantes con el movimiento de la Séptima Papeleta; después del consenso colectivo, el de la Corte Suprema y, por último, el de tener una presidencia colegiada, la cual califica como “un consenso que selló el espíritu de la Asamblea”.

Aunque comentó que hay grandes avances, sí cree que en cuanto a la materialización del Estado social de derecho todavía falta un largo camino. También se mostró de acuerdo en que no se tiene que reformar la carta política, “se tiene que aplicar”, afirmó.

Armando Novoa, participante de la Asamblea Nacional Constituyente y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, contó que la metodología de tener cinco comisiones y que en cada una de estas se tratara distintos temas fue interesante, pues resalta que la construcción de la constitución se dio de lo particular a lo general, aunque advierte que no era fácil construir un texto con visiones distintas al tiempo que se cruzaban elementos como el pluralismo.

Agregó que la movilización constituyente que vivimos hoy, paradójicamente es para lograr que se cumpla la constitución vigente, “no para lograr una nueva.”