Rafael Carrascal: "Me he propuesto estar en la Selección Colombia"

Rafael Carrascal, nuevo jugador del Cerro Porteño de Paraguay, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre la llegada a su nuevo equipo. El volante de 28 años se mostró agradecido con el América de Cali y aseguró que uno de sus própositos es estar en la Selección Colombia.

"Me lo he propuesto, seguiré luchando para estar en un partido o para estar mucho tiempo en la Selección, para eso trabaja uno, Dios quiera que el profe me tenga en cuenta", comentó esperanzado Carrascal.

De su presente destacó: "me siento muy bien y feliz de llegar a este equipo... me recibieron de maravilla, el cuerpo técnico y mis compañeros, han llegado muchos mensajes, espero mucho de mí y espero estar al nivel de este reto que se me viene".

"Me sedujo que me llamó el profe directamente, primero que todo, me manifestó que quería que fuera parte del plantel, un equipo que sigue en Copa Libertadores, que quiere pelear el torneo también, el proyecto me llamó mucho la atención", añadió al respecto.

"No lo pensé dos veces, fue una oportunidad muy linda tanto para mí como para América", explicó.

Sobre sus condiciones, comentó: "Vengo aquí un año a préstamo con opción de compra, la idea es estar mucho tiempo acá porque me han recibido de buena manera".

Mientras que dejó en claro que su relación con América terminó en optimas condiciones. "Excelente, es mi casa, América me ha dado todo. Mi representante les llevó esta propuesta, la aceptaron, era muy buena para mí, para el club y todo se dio de un mutuo acuerdo".

Finalmente, de la actual Selección Colombia comentó: "La he visto muy bien, la he visto muy compacta, una Selección muy unida, los que están están luchando, están haciendo una muy buena presentación. Un grupo que quiere ganar y que quiere conseguir algo importante en esta Copa América".

"Tenemos con qué jugarle de 'tú a tú' a Brasil, a Argentina, a cualquier equipo", concluyó del equipo de Reinaldo Rueda.