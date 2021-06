Reglamentación de compras a través de courier

Hay una reglamentación de comercio postal y de compra por courier, que con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, se estableció que cuando es menos de 200 dólares no se cobra arancel ni IVA.

Varios productores y comerciantes colombianos están alarmados por la competencia desleal que esto permite, pues a sus productos les toca 19% de IVA y hasta 15% de arancel, con lo cual venden 34% más caro que, por ejemplo, Amazon o Alibaba.

La solución que plantea Juan Carlos Echeverry, analista económico de 6AM Hoy por Hoy, es no quitar el IVA con Estados Unidos para que no se de la competencia desleal "es un 34% de impuestos que tiene que pagar el local y no quien importa" aseguró. Echeverry cree que se deben hacer unas normas de origen para tener más control y que no se infiltren productos de China vía Estados Unidos. Además, se deben redefinir los minimis con productos de menos de 30 dólares y no de 200 dólares. Escuche el análisis completo en el audio.