El Pulso del Fútbol, 16 de junio de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la aclaración que hizo Juan Guillermo Cuadrado, en las que dijo que lo habían malinterpretado en unas declaraciones anteriores, que se vincularon con la situación de James Rodríguez en la Selección Colombia. Óscar dijo: “En mi caso lo comenté y me mantengo en la mía, cuando Cuadrado dijo que la selección ya estaba completa y que no cabía nadie más, se estaba refiriendo a James Rodríguez, después cambió, la arregló y perdió este partido”. Sobre el tema César agregó: “Yo no creo que Cuadrado haya perdido, cuando uno aclara no pierde. En la vida uno puede cambiar de opinión, cuando le demuestran que está equivocado, cuando le demuestran que está mal”.

