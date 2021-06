En esta ocasión, compartimos en 'Mi Banda Sonora' con Diana Ángel. Es actriz y cantante, es decir, una artista integral que ha sabido combinar la música y la actuación como dos de sus pasiones.

La hemos visto en televisión, pero, sobre todo, Diana destaca su trabajo en las tablas, donde ha tenido la oportunidad de compartir con grandes directores del país.

Es activista política, quien defiende la importancia de la educación sexual en jóvenes y el respeto de los derechos laborales de los actores del país.

Compartimos una mañana llena de música, anécdotas y emociones con la cantante y actriz colombiana. Conozca aquí la lista musical de Diana Ángel:

Triste y vacía – Héctor Lavoe

Let It Be – The Beatles

Plástico - Rubén Blades

Cenizas - José Feliciano

Contigo Aprendí – Armando Manzanero

Ojalá - Silvio Rodríguez

Trátame Suavemente - Soda Stereo

Sweet Child O’ Mine - Guns N’ Roses

El balile de los que sobran – Los Prisioneros

Como te echo de menos - Alejandro Sanz

Cómo me acuerdo - Robi Draco Rosa

Costumbres - Rocío Dúrcal

Billie Jean - Michael Jackson

Take on me - A-ha

Lovesong - The Cure

La Complicidad - Cultura Profética